Giorgi (M5S): "Scuole e manifestazioni, forse a Sarzana servirebbe più prudenza"

Sarzana - Val di Magra - "La recrudescenza di queste ultime ore ci ha portati a decidere per un annullamento del banchetto programmato dal Movimento 5 Stelle Sarzana per questo pomeriggio a Sarzana". Lo annuncia la capogruppo pentastellata in consiglio Federica Giorgi, che continua: "Sarzana è città immune dal Covid. Siamo a due passi da Spezia, ma da noi lunedì riaprono le scuole (salvo poi doverle sanificare per le prossime elezioni) e continuano le manifestazioni e le attività, tra cui il mercatino francese (nazione in cui i contagi sono altissimi). Un po' di prudenza forse sarebbe necessaria anche da noi".