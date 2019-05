Giorgi (M5S): "Meno tasse? Una promessa andata a farsi benedire"

La capogruppo pentastellata nel consiglio comunale protagonista di un severo intervento all'ultima riunione civica.

Sarzana - Val di Magra - Duro intervento l'altra sera in consiglio comunale da parte di Federica Giorgi, capogruppo del Movimento cinque stelle a Sarzana. “Dovevate essere il cambiamento, invece va tutto come prima – ha attaccato -. Anche nel modus operandi: il rendiconto 2018 (che era il tema di serata, ndr) è stato presentato ai consiglieri in tempi strettissimi e senza alcun impegno a semplificarne la lettura, cosa di per sé resa ancora più complessa dall'assenza dell'assessore Baroni in commissione”.



Nel merito, l'esponente pentastellata ha rilevato “nessun cambiamento nella capacità di affrontare il tema dei residui attivi, cioè il pagamento di tributi e sanzioni per violazioni del Codice della strada. Il miglioramento rispetto al 2017 è stato di 900mila euro, meno del 10 per cento del totale”. Inoltre, ha osservato Giorgi, “non si intravede alcuna diminuzione complessiva della pressione tributaria su famiglie e imprese. Anzi, cresce, visto che nel bilancio di previsione si legge di 300mila euro in più di entrate tributarie per il 2019. Vanno quindi a farsi benedire le aspettative di chi credeva che avremmo pagato meno tributi comunali”.



Giorgi ha poi parlato del “costante aumento del costo del servizio Acam, propinato anno dopo anno, verso il qualche anche questa amministrazione non batte ciglio. Nessuno di voi ad esempio ha chiesto chiarimenti sul perché, a fronte della diminuzione dei costi per la differenziata dichiarata da Acam nel Piano finanziario, non risulti alcun calo globale del costo del servizio”. Preoccupazione infine dalla Giorgi per “oltre tre milioni di mutui e prestiti che saranno accesi da quest'anno al 2021, nonostante i cospicui finanziamenti promessi dalla Regione vostra amica” e per “la mancanza di provvedimenti decisivi sulle partecipate in perdita, che continuano a gravare sul bilancio”.