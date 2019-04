Giorgi (M5S): "Grazie al ministro Fraccaro 130mila euro subito spendibili per Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - Ammontano a 500 milioni le risorse, assegnate dal Ministero dello Sviluppo economico, nell’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, che verranno assegnate a tutti i Comuni italiani in proporzione alla popolazione residente entro il 25 Aprile grazie alla norma fortemente voluta dal Ministro Fraccaro (M5S) e inserita nel decreto Crescita, il comune di Sarzana avrà la possibilità di investire 130 mila euro per finanziare progetti di mobilità sostenibile, di abbattimento delle barriere architettoniche, di messa in sicurezza degli edifici pubblici, strade e scuole. Gli investimenti potranno essere utilizzati per investimenti di risparmio energetico negli edifici pubblici e per consentire l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

“Si tratta di un'ottima notizia per il nostro Comune – commenta la capogruppo M5S in consiglio comunale Federica Giorgi – finalmente soldi spendibili anche per la messa in sicurezza di strade, scuole e abbattimento delle barriere architettoniche”.