Giorgi (M5S): "Con quali criteri il Comune ha affidato gli ultimi incarichi agli avvocati?"

Sarzana - Val di Magra - “Perché a distanza di due anni dalla delibera consiliare non sono ancora stati redatti il regolamento e l'albo per il conferimento di incarichi legali ad avvocati esterni all'ente?”. È quanto chiede la capogruppo M5S Federica Giorgi anche alla luce degl incarichi affidati dal Comune di Sarzana. La consigliera ricorda infatti al sindaco la delibera approvata dal consiglio nel 2018 e da lei stessa presentata e sottolinea: “Le scelte operate senza un regolamento né un albo creato preventivamente da un ente pubblico potrebbero violare i canoni di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e risultate eccessivamente discrezionali oltre ad andare contro i reali meriti ed alle tante professionalità presenti nel territorio, disponibili, se informati dall'Ente, anche ad attività di mera sostituzione in udienza”. Giorgi conclude chiedendo inoltre “Quali criteri di scelta del libero professionista sono stati utilizzati dall'ente negli ultimi incarichi affidati”.