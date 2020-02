Giorgi (M5S): "Candidarmi alle regionali? Ho preferito non tradire mandato"

Sarzana - Val di Magra - "Perché non ti sei candidata tu alle regionali? Scrivo pubblicamente per dare risposta ad una domanda ricorrente che le persone mi rivolgono". Così Federica Giorgi, capogruppo M5S nel consiglio comunale di Sarzana, che aggiunge: "Non mi sono candidata alle regionali, pur essendo stata sollecitata a farlo e pur potendo secondo le regole del Movimento, essendo al secondo mandato, per non tradire il mandato conferitomi dagli elettori Sarzanesi. Sono stata eletta come Consigliere comunale - ha aggiunto - dopo essermi presentata come candidata Sindaco del Movimento per la mia città, e non mi è parso corretto interrompere il mio mandato ed il lavoro che sto svolgendo, per un incarico più importante.

Appoggerò chi si è voluto candidare per il Movimento 5 stelle, continuando a svolgere il lavoro per la mia città".