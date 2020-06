Giorgi: "Iacopi avrebbe dovuto dimettersi prima dell'assegnazione della spiaggia libera"

Sarzana - Val di Magra - “Iacopi ha sempre strillato in consiglio comunale accusando 'quelli di prima' di far gestire le spiagge agli amici di partito e ora ci troviamo la moglie e consigliere comunale di Luni nella società vincitrice del bando comunale per l'assegnazione di un tratto delle spiagge libere di Marinella”. Questo il commento di Federica Giorgi, capogruppo del M5S nel consiglio comunale di Sarzana che conclude: “Per fugare dubbi sul potenziale conflitto di interessi, tutto da verificare, Iacopi avrebbe semmai dovuto dimettersi molto prima dell'assegnazione. Non lo ha fatto in barba alla tanto sbandierata trasparenza e legalità dell'amministrazione”.