Gianni Polizzi nuovo coordinatore di Castelnuovo Popolare

Sarzana - Val di Magra - Avvicendamento alla guida di “Castelnuovo Popolare”. Gianni Polizzi, operatore socio sanitario e vice presidente di comitato di quartiere, è il nuovo coordinatore. Sostituisce Gianluca Maggiari che recentemente è diventato il nuovo responsabile del movimento popolare a Sarzana.



“Rivolgo un personale e affettuoso ringraziamento all’amico Gianluca Maggiari per il lavoro svolto in questi mesi a Castelnuovo Magra, a lui era stato affidato il compito di organizzare la campagna elettorale alle comunali della primavera scorsa – dichiara il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa – giorni fa è stato designato nuovo coordinatore di Sarzana Popolare e di concerto con tutta la famiglia dei popolari abbiamo affidato la guida di Castelnuovo Popolare a Gianni Polizzi, che ringrazio per aver accettato con entusiasmo e spirito di partecipazione a lavorare per il bene della sua comunità”.

“Gianni è a fianco dei popolari fin dalla nascita e insieme abbiamo condiviso il grande lavoro che ha consentito al nostro movimento di radicarsi sul territorio – prosegue Costa – e di diventare un autorevole e credibile interlocutore. La capillare presenza in tutte le realtà comunali ne sono una testimonianza”.



“Grazie ai popolari la politica è tornata a parlare a tu per tu con le persone, ascoltando i loro problemi e i loro sogni nelle piazze, nelle strade, nelle sedi - aggiunge ancora il leader dei popolari - la nostra forza risiede nel rapporto di sincerità e fiducia costruito con i cittadini, nel legame forte che ci connette al territorio e alla sua quotidianità”

“Il movimento di “Liguria Popolare” vuole andare oltre i confini e gli schemi di appartenenza partitica per unire diverse persone con svariate sensibilità politiche, ma che condividono la voglia di fare l’interesse della collettività. Auguro un buon lavoro all’amico Gianni – conclude il leader dei popolari Andrea Costa - e lo ringrazio per la sua preziosa collaborazione che qualificherà sempre di più il nostro percorso. Di concerto Con il Consigliere comunale Michele Conti sapranno mettere al centro dell’azione politica il bene comune raccogliendo inoltre le istanze di coloro che non si riconoscono nell’attuale amministrazione comunale”.