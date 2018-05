Giampedrone: "Manifesti Pd fanno schifo". Pecunia: "Chieda scusa"

La segretaria provinciale del Pd condanna le dichiarazioni dell'assessore regionale: "Affermazione grave e offensiva. Si calmi, se non sa dosare la rabbia prenda una camomilla".

Sarzana - Val di Magra - "Leggo incredula e sconcertata le dichiarazioni di colui che dovrebbe rappresentare le istituzioni in Regione, l’assessore Giampedrone. Ieri ha dichiarato in merito ai cartelloni elettorali del Pd che 'fanno talmente schifo che per me possono metterli in tutta Sarzana'.

Lascio a chi legge ogni commento, ma mi riservo di chiedere all’assessore le scuse pubbliche a tutta la comunità del Pd sarzanese e provinciale, per una affermazione imperdonabile". Federica Pecunia commenta così le dichiarazioni dell'assessore regionale nel corso dell'inaugurazione del point della lista Toti avvenuta ieri in Via Bertoloni a Sarzana (leggi qui).



"Il fatto che lui eserciti un ruolo non gli dà il diritto di offendere o dileggiare, anzi dovrebbe conferirgli il dovere di essere esempio per la comunità. I toni di questa campagna elettorale li sta alzando solo lui. Forse sarà la paura dell'esito, e nemmeno questo sarebbe utile a giustificare una affermazione così grave e offensiva. Si calmi, l'assessore. Faccia prima di tutto ciò per cui è chiamato dagli elettori a compiere, il suo dovere amministrativo. Ha tante cose a cui pensare: il cantiere dell’ospedale Felettino, il terzo lotto della variante Aurelia e il ponte di Borghetto, tutti fermi a causa della giunta di cui fa parte. Poi nei ritagli di tempo segua pure la campagna elettorale, ma se non sa dosare la rabbia consiglio un po’ di riposo e molta camomilla. Sarzana non ha bisogno di amegliesi smaniosi di potere. Ha bisogno di amministratori seri e onesti che amino la città come la ama Cavarra e di persone al servizio di tutti non solo degli amici suoi. Abbiamo già toccato con mano cosa può produrre il loro metodo non vogliamo riprovarci".