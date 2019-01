Giampedrone-Galazzo, battaglia sull'argine: "I fatti parlano chiaro, in tre anni sbloccato immobilismo decennale"

Sarzana - Val di Magra - "Capisco che la volpe che non arriva all’uva dica che è acerba, e definire politicamente “volpe” uno come Galazzo che ha perso insieme al suo partito, il Pd, tutto quello che c’era da perdere a livello di consultazioni elettorali negli ultimi 5 anni è uno sforzo di grande generosità. I fatti però parlano da soli. Il Pd ha governato uniformemente Comune di Ameglia, Comune di Sarzana, Regione Liguria e Provincia della Spezia dal 2005 al 2014. In quegli anni se qualcuno era in grado di fare quello che abbiamo poi fatto noi, successivamente, dal 2015 fino ad oggi poteva e anzi doveva assolutamente farlo, trovando le risorse economiche necessarie per realizzare l’intervento e risolvendo i contenziosi con il Camping River indennizzando gli espropri. Purtroppo non è stato così, a causa della totale incapacità politica degli amministratori dell’epoca e di macroscopiche carenze progettuali mai affrontate seriamente per la risoluzione del problema".



Risponde così in una nota l'assessore regionale alla protezione civile e alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone alle dichiarazioni dell'ex sindaco di Ameglia Umberto Galazzo pubblicate negli ultimi giorni sui quotidiani locali. "Il risultato prodotto dalle amministrazioni a guida PD che, a tutti i livelli, ci hanno preceduto - prosegue la nota - è stato un immobilismo totale e un rischio idraulico enorme per i cittadini di quella zona, zona artigianale D2 compresa, che ancora oggi non possiede i necessari requisiti di agibilità a causa del mancato completamento della messa in sicurezza dell’area. La situazione è rimasta la stessa per oltre dieci anni, fino al nostro arrivo in Regione. Il raffronto fra quanto non fatto negli anni passati e i risultati di questi giorni è oggettivamente improponibile, oltreché privo di ogni fondamento di paragone".



"Grazie all’avvio del cantiere del lotto 4 (progetto esecutivo del 2007 mai attuato fino ad oggi) e a un investimento complessivo di 1,6 milioni - continua Giampedrone -, i cittadini di Ameglia e della vallata del Magra saranno ancora più sicuri e vedranno nascere un grande, nuovo polo produttivo industriale che porterà più di 400 nuove assunzioni nei mesi prossimi e che verrà realizzato proprio grazie alla messa in sicurezza del territorio, frutto di un lavoro e di una visione di sviluppo dell’economia locale costruiti in sinergia fra Regione, Comune di Ameglia e una grande azienda del settore nautico come la Sanlorenzo, che ringrazio ancora una volta per avere colto questa grande opportunità insieme a noi, contribuendo economicamente alla realizzazione dell’argine del lotto 4". "Tutto il resto - conclude Giampedrone - è rancore e invidia per avere visto altri portare a casa un enorme risultato in termini di sicurezza idraulica e di sviluppo economico in quell’area, dopo anni di inerzia totale".