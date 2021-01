Gestione biomasse, Ugolini (M5S) al fianco del Parco

Sarzana - Val di Magra - “Si è svolta oggi, nella sede del Parco di Montemarcello, un incontro di approfondimento del Progetto di manutenzione dei fiumi, gestione delle biomasse e sicurezza del territorio, che sarà in discussione nella IV Commissione Ambiente il prossimo 11 febbraio. Sosterrò il progetto di Bacino, che credo sia la strada giusta per l'innovazione e per le risposte oggettive a problemi storici che affliggono il nostro territorio: protezione della qualità delle acque e dei relativi ecosistemi, transizione all'economia circolare, mitigazione/adattamento al cambiamento climatico". Lo dichiara il consigliere regionale Paolo Ugolini (M5S), che contestualmente plaude alla proposta presentata in Commissione Ambiente alla Camera per la costituzione del Parco Nazionale del Magra, della quale si farà carico promuovendola anche presso il gruppo M5S alla Camera dei deputati. "Queste - prosegue l'esponente pentastellato - sono tematiche presenti e sostenute nel progetto, assieme a una risposta alla mancata gestione a monte delle biomasse spiaggiate. Portare a buon fine il progetto esposto oggi dal direttore del Parco si tradurrebbe in un risparmio economico significativo, favorendo altresì la creazione di nuove professionalità e quindi di nuovi posti di lavoro”.

Dopo una presentazione tecnica del Direttore, sono stati approfonditi gli aspetti politici con particolare riferimento agli indirizzi a cui il progetto risponde. Essi sono risultati pienamente omogenei rispetto ai criteri di Piano di Settore, transizione verde, predisposti dalla Unione Europea per il Recovery Found.