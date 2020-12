Gazzano: "La battaglia contro il biodigestore a Saliceti non si fermerà qui"

Sarzana - Val di Magra - "Il biodigestore Toti lo vuole fare nonostante le perplessità dei comuni coinvolti e dei cittadini della provincia spezzina. Lo vuole fare in casa nostra nonostante la distanza inferiore ai due chilometri rispetto alle falde acquifere che forniscono l'acqua a Spezia e a Carrara, violando di fatto le norme europee. Il ministro dell'Ambiente Costa, più attento ai problemi ambientali rispetto alla Regione e alla Provincia spezzina, aveva chiesto di interrompere la delibera e fornire dati che assicurassero la sicurezza dell'impianto. Il treno Toti-Peracchini ha però ignorato (loro non l'hanno ricevuta o non cambiava nulla a loro dire) la lettera ministeriale e ha tirato dritto imperterrito, facendo orecchie da mercante alle proteste e anche a legittimi dubbi dei comitati, dei Comuni e dei cittadini. I rischi che affrontano i cittadini ora sono l'inquinamento delle falde, il possibile inquinamento dell'aria e l'aumento considerevole di traffico dovuto ai tir che ogni giorno arriveranno a saliceti, non solo da Spezia ma trasportando tutto l'umido di Genova e del Levante ligure. Proprio il giorno dopo la lettera del ministro che chiedeva lo stop la Conferenza dei servizi, con Regione e Provincia, ha varato il progetto che a nostro parere contrasta con il vigente piano dei rifiuti, non considera il risultato della raccolta differenziata cresciuta molto a Spezia e giunta per l'umido a circa l'80% rendendo inutile e pericoloso un simile impianto. La battaglia di Articolo Uno, dei Comuni e dei cittadini non si fermerà qui. Crediamo che vadano percorse tutte le strade possibili, legali e di battaglia politica, per fermare questo progetto che, a nostro avviso, risulterà dannoso per una grande comunità e per un territorio su cui già insistono molte problematiche. Basti pensare ai numerosissimi container, al futuro ponte Ceparana - Santo Stefano, in fase d'avvio e per ora senza studi sul traffico e dal forte impatto ambientale, che aggiunge il rischio di rovinare la zona verde del paese".



Luca Gazzano

Articolo Uno