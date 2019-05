Gatti: "Arcola disastrata, Paganini dovrà fare miracoli"

Sarzana - Val di Magra - "Un saluto a tutti ed in particolare a quelle 2054 persone che hanno creduto nella mia persona, nella mia squadra e nel nostro programma elettorale; devo ringraziare tutti gli elettori che democraticamente hanno scelto i loro rappresentanti; voglio fare i miei auguri al nuovo sindaco per questo mandato che sicuramente non sarà facile; i disastri e l’assenza dell’amministrazione nel territorio sono così pesanti che occorrerebbe chiedere l’intervento Divino, ma non è il caso di disturbarlo sono certo che i nuovi amministratori saranno capaci di fare anche i miracoli". Così, con un filo di amarezza, si apre il commento di Maurizio Gatti al risultato elettorale Arcolano.



"Il mio compito per i prossimi anni - afferma via social il candidato del centrodestra, esponente della Lega - sarà quello di stimolarli ad adempiere puntualmente quanto proposto ai cittadini, di verificare come vengono investite le risorse comunali, di controllare i bilanci di quest’amministrazione fallimentare, di verificare il rispetto e la sicurezza dei cittadini da parte dell’amministrazione. Voglio ringraziare tutti i componenti della mia squadra che si sono impegnati gratuitamente in questa campagna elettorale sacrificando tempo al loro lavoro, alle loro famiglie ed al giusto tempo libero impegnando anche le loro risorse economiche a sostegno del “sogno” di potersi mettere a disposizione dei cittadini di Arcola. Voglio ringraziare quelle 2054 persone che hanno pensato giusto spendere un po’ del loro tempo per firmare a nostro favore rassicurandole che io e i loro consiglieri faremo il nostro dovere rimanendo lì (in consiglio comunale) quando loro saranno nelle loro case con le loro famiglie o con i loro amici.

Vi prego di verificare che l’impegno sia rispettato e, nel caso, tra 5 anni confermare nuovamente le preferenze".