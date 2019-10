Gagliardi (Cambiamo!): "Ministro assicura impegno per concessionari demanio Idrico"

Sarzana - Val di Magra - "I concessionari del demanio idrico sul fiume Magra come in altre zone della Liguria e del Paese meritano risposte rapide. Per questo ho portato la questione in Parlamento, prima con una proposta di legge depositata lo scorso aprile, poi con il Question Time che si è svolto oggi alla Camera". Così la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

"Il Ministro dell'Ambiente Costa - prosegue - ha condiviso la necessità di un intervento per sanare l'ingiusta discriminazione tra le concessioni del demanio marittimo, che hanno una durata di 15 anni, e quelle del demanio idrico, con rinnovi molto più brevi, che vanno da 2 a 6 anni, nonostante gli investimenti ingenti dei concessionari per attività come il rimessaggio e le darsene per imbarcazioni da diporto. Preoccupa però la modalità dell'annunciato intervento del governo: un decreto regolamentare, già previsto dalla scorsa legge di bilancio e non ancora emanato, la cui competenza spetta a un Comitato tecnico interministeriale presieduto dal Ministro delle Politiche agricole di concerto con il Ministro delle Politiche comunitarie e il Ministro dell'Ambiente. E' un groviglio burocratico che rischia di avere tempi troppo lunghi. Ecco perché ho ribadito la necessità di fare presto, anche attraverso l'approvazione della mia proposta di legge che semplicemente estende le normative per le concessioni marittime a quelle idriche. Gli imprenditori hanno diritto di guardare al futuro con serenità", conclude.