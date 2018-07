Futuro del centro diurno, Castagna (Pd) presenta un ordine del giorno urgente

Sarzana - Val di Magra - Il capogruppo del Partito Democratico Daniele Castagna ha presentato un ordine del giorno urgente che impegna “il sindaco e la giunta a prendere tutte le iniziative per mantenere attivo il servizio di centro diurno disabili che da circa trent'anni è presente sul territorio con un servizio pubblico imprescindibile”. L'esponente Pd sottolinea inoltre come “è evidente la necessità di un potenziamento del servizio poiché appaiono numerose le richieste per l'accesso al diurno ed il numero di posti a disposizione è limitato anche per la mancanza di personale”.

La soluzione prospettata per il futuro del centro è infatti quello della chiusura della sede di via Alfieri e il trasferimento presso i locali del consorzio Cometa.