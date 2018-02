Futuro del Parco, Michelucci e Paita: "Toti e Mai dicano cosa vogliono fare"

Sarzana - Val di Magra - "La lettera inviata dal presidente del Parco di Montemarcello Magra Vara, Pietro Tedeschi, al presidente della Regione Liguria Toti e all’assessore ai Parchi Mai (QUI) ha dell’incredibile". E' quanto affermano oggi i consiglieri regionali del Pd Michelucci e Paita che sulla vicenda del Parco aggiungono: "Tedeschi, nominato dal centrodestra regionale, si lamenta – giustamente – del silenzio istituzionale della Giunta Toti sulle sorti dell’Ente che presiede, dopo la presentazione della proposta di legge dei consiglieri di maggioranza Andrea Costa (Noi con l’Italia) e Giovanni De Paoli (Lega) per abolire il Parco. Un cortocircuito totale, che lascia disorientato lo stesso centrodestra. Tedeschi dice, testualmente, che le uniche voci silenziose in questa vicenda sono state proprio quelle di Toti e Mai, le due figure istituzionali che hanno maggiore competenza sul futuro di dell’Ente. La domanda del presidente di Montemarcello Magra Vara è semplice: la Giunta e la maggioranza vogliono abolire o no il Parco? Il Partito Democratico, da parte sue, ha sempre lottato contro la proposta di legge di Costa e De Paoli, perché ritiene che quest’Ente sia fondamentale, per preservare e promuovere un territorio importante dal punto di vista naturalistico, ambientale e turistico come la Val di Magra. Anzi, abbiamo anche chiesto l’audizione in commissione del presidente del Parco, del cda, di Toti e di Mai. Il centrodestra - concludono gli esponenti Pd - non ha la più pallida idea di cosa fare, compresa la consigliera regionale della Lega Pucciarelli che sulla vicenda, che pure conosce molto bene, preferisce tacere. Toti e Mai battano un colpo e comincino a interessarsi del territorio che dovrebbero governare".