Fruizione delle spiagge libere, le proposte di Sarzana Popolare

Sarzana - Val di Magra - “Ancora in piena emergenza Coronavirus, siamo ormai prossimi all'inizio della stagione balneare.

Sia gli stabilimenti che le spiagge libere dovranno essere attrezzati e gestiti in modo tale da garantire la sicurezza anti-Covid in favore di tutte le persone che vorranno trascorrere qualche ora al mare. Se però, il tema del controllo degli accessi e del mantenimento delle condizioni di sicurezza, negli stabilimenti balneari in concessione è sulla carta più facilmente risolvibile, anche se con oneri gravosi, altrettanto non si può dire per le spiagge libere la cui gestione compete ai comuni. Proprio quest'ultimi, infatti, non hanno ancora individuato né ricevuto le indicazioni dalla capitaneria di Porto per garantire le misure anti-Covid e, pertanto, sono alla ricerca di soluzioni”. Così in una nota il coordinamento di Sarzana Popolare, che aggiunge: “Anche Sarzana si trova a dover affrontare questo problema avendo diverse spiagge libere. Ci siamo confrontati sul tema ed intendiamo formulare delle proposte che possano consentire la fruizione degli spazi pubblici nel modo più sicuro possibile”.



“Le proposte che mettiamo sul tavolo sono due: la prima prevede l’affidamento ad un soggetto (cooperativa, protezione civile, pubblica assistenza, servizio civile nazionale) di occuparsi, tramite propri volontari o steward, del controllo degli accessi al fine di evitare assembranti pericolosi di persone contemporaneamente presenti nella spiaggia e garantire il rispetto della distanza di sicurezza imposta dalle norme anticontagio. La seconda proposta, invece, riguarda la possibilità di assumere, previo stanziamento delle risorse necessarie da individuare tramite le regioni o il

governo centrale, per la durata della stagione estiva, un numero adeguato di agenti di polizia locale che possano controllare gli accessi e garantire la sicurezza in spiaggia. Ovviamente, per entrambe le proposte è necessario creare un apposito tavolo di confronto all'interno dell'amministrazione comunale, per valutare tutti gli aspetti legali e amministrativi delle proposte formulate”.

“La piena fruizione delle spiagge libere a ridosso dell’ormai imminente avvio della stagione estiva – conclude la forza di maggioranza - dipende da quali e quante risorse la Regione e il Governo Nazionale vorranno dedicare a questa problematica in modo da garantire ai nostri concittadini e a tutti noi, di andare al mare e goderci un po' di serenità estiva in sicurezza”.