Frecciabianca, Costa: "Definitiva la fermata a Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - “A partire da questa settimana, grazie all’impegno dell’Assessore Regionale ai Trasporti Gianni Berrino, il treno Frecciabianca che percorre il tragitto Genova-Roma avrà una fermata fissa a Sarzana” – fa sapere il Consigliere Regionale Andrea Costa – “Sicuramente si tratta di una importante iniziativa che risponde alle esigenze e alle necessità dei cittadini pendolari e favorisce il turismo nel nostro splendido territorio. In passato la fermata nella stazione di Sarzana era provvisoria invece ora, dopo questo intervento, è diventato un servizio fisso e strutturato in maniera permanente. L’attuazione di questa iniziativa, promossa a livello regionale, rappresenta un grande interessamento nei confronti di chi, fruitore abituale della tratta in questione, rimaneva penalizzato dalla mancanza di un servizio all’interno del proprio territorio. Il potenziamento di questa linea significa anche valorizzare e incrementare in modo virtuoso lo spostamento e l’interscambio fra diverse Regioni e aree geografiche. La volontà dell’attuale Giunta Regionale è quella di ottimizzare le risorse e incrementare le potenzialità insite in un territorio meraviglioso”.