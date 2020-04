Fratelli d'Italia prende le distanze da Iacopi: "Linguaggio che non ci appartiene"

Sarzana - Val di Magra - "Sono passati poco più di due mesi da quando abbiamo ricordato e celebrato l’eccidio delle foibe, da quando abbiamo dovuto rispedire al mittente accuse, infamie e irrisioni, da quando abbiamo chiesto rispetto per la storia della nostre genti". Così Gianfranco Andrei di FdI La Spezia che in merito alla vicenda riguardante il consigliere comunale della Lega di Sarzana Emilio Iacopi aggiunge: "Oggi con lo stesso spirito prendiamo le distanze da chi pubblicamente dileggia questa celebrazione acriticamente e violentemente; è un linguaggio che non ci appartiene e non vorremmo leggere o ascoltare".