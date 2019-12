Fratelli d'Italia: "Lavorare per profonda riforma del Parco"

Sarzana - Val di Magra - “E’ indiscutibile che il Parco di Montemarcello - Magra - Vara così com’è non funziona. Bisogna lavorare per condividere una riforma profonda, diversamente non ha motivo di esistere”. Così in una nota Alberto Loi e Davide Parodi della direzione provinciale di Fratelli d'Italia.

“Una riforma – proseguono - che rispecchi gli equilibri di partecipazione e inclusione, in base alla densità della popolazione rappresentata, che sia sterilizzata ogni forma di pesantezza burocratica e che esso sia vero custode di politiche di tutela. La salvaguardia del tessuto economico, dei mestieri tipici di queste zone e la tutela ambientale che possa conservare e recuperare in via prioritaria l'ecosistema in tutte le sue forme di vita in esso contenute devono essere centrali. Ottimizzare la governance del Parco e il potenziamento delle competenze a vantaggio di una conduzione più snella e incisiva dell’Ente facendo entrare, in questa, i Consigli Comunali maggiormente interessati per densità e popolazione. Crediamo siano queste le basi su cui ragionare affinché si possa rendere forte questo strumento di gestione del territorio a vantaggio di tutta la Liguria. La politica deve trovare soluzioni concrete ai problemi, o vi è il coraggio di farlo o si lancia fumo negli occhi ai cittadini”.