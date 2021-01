Fratelli d'Italia: "Code e freddo per chi va all'ufficio postale di Molicciara"

Sarzana - Val di Magra - “In questi mesi all’ufficio postale di Molicciara pagare una bolletta è sempre più disagevole e pericoloso”. Queste le parole del portavoce del gruppo comunale di Fratelli d’Italia Marco De Lorenzi che prosegue: “Quello che accade da diverso tempo nell’ufficio postale all’interno del centro commerciale ‘La Miniera’ a Molicciara è insostenibile; il limitato orario di apertura degli uffici e il parziale utilizzo degli sportelli costringe i castelnovesi ad attese lunghissime al di fuori dei locali, esposti al freddo e alle intemperie”. Gli esponenti del partito Meloniano aggiungono: “Viviamo un periodo particolarmente grave dove ‘fare cose’ è particolarmente delicato; a tal proposito consideriamo inaccettabile che questo disservizio favorisca inevitabili assembramenti considerando poi che la maggior parte degli avventori appartiene alla fascia più vulnerabile della nostra società”.

Infine la richiesta di risposte e misure efficaci: “data tale quotidiana situazione cosa fa l’amministrazione comunale di Castelnuovo Magra per tutelare e proteggere i propri cittadini? Come possono accettare quanto avviene e non fare nulla? Fratelli d’Italia chiede a Poste Italiane di rivedere i meccanismi di accesso ai servizi, aumentare gli orari di apertura e l’operatività degli sportelli per soddisfare al meglio le esigenze dei loro clienti e rispettare la nostra comunità”.



(foto: repertorio)