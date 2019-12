Frantoi inerti fuori dal Parco: "Tocca a Comuni, non blocchiamo piano"

Sarzana - Val di Magra - Serve uno colpo di reni finale per concretizzare la delocalizzazione dei frantoi di inerti situati entro i confini del Parco di Montemarcello, Magra e Vara. C'è un preaccordo, è vero, siglato da ente Parco, Confindustria e amministrazioni comunali interessate. Ma ora serve arrivare al passaggio nei consigli comunali. Un'esortazione in questo senso è arrivata stamani in Via Paci, a margine della seduta della Comunità del Parco, da parte del presidente Pietro Tedeschi. “Chiedo ai Comuni di Arcola, Lerici, Sarzana e Vezzano di procedere, siamo a un passo dalla soluzione – così Tedeschi -. Anche perché sennò il piano rischia di saltare. Su Sarzana ad esempio ci sono attività che chiedono di ricominciare a lavorare”. Stamani in Comunità erano rappresentati tre dei Comuni toccati dal tema, cioè Arcola (con l'assessore Salvatore Romeo), Lerici (con il sindaco Leonardo Paoletti) e Sarzana (con l'assessore Barbara Campi).



“Potremmo fare entro la fine dell'anno una commissione congiunta dei quattro comuni per poi nel nuovo anno fare i singoli consigli comunali”, ha proposto l'esponente della giunta arcolana, che seduta stante ha avuto da Tedeschi l'incarico di guidare la faccenda, possibilmente in tempi celeri. In occasione della conferenza stampa di fine anno di qualche giorno fa Tedeschi aveva segnalato l'impegno per la delocalizzazione dei frantoi tra i fiori all'occhiello del suo mandato, osservando: “Le polemiche sono state tutte faziose, perché io non voglio mandare via nessuno, ma quando parlo di riprogrammazione e bonifica del Parco credo di andare a toccare interessi altrui”.