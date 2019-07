Frane e fiume, anche Ameglia fra i comuni finanziati

Sarzana - Val di Magra - Il Governo, con un provvedimento del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa relativo al 'Piano Nazionale per la mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela delle risorse ambientali', ha finanziato 263 interventi urgenti sul dissesto in Italia: dei 315 milioni di euro stanziati, 10 milioni e 131.957 euro andranno alla Liguria per cantieri che interessano cinque comuni. I comuni interessati sono: Ameglia (Sp), che riceverà oltre 6 milioni di euro per l'impianto idrovoro 'Canal Grande' in località Cafaggio; Borzonasca (Ge), cui andranno 399.750 euro per i lavori di consolidamento dell'abitato di località Prato sopra La Croce; Sassello (Sv), per la sistemazione della frana in località Colletto per un totale di 263.000 euro; Serra Riccò (Ge), per la messa in sicurezza idraulica delle aree a valle via Profumo in frazione Mainetto, cui andranno 460.000 euro; e infine Genova, cui andranno 3 milioni di euro a integrazione del finanziamento per lo scolmatore del Bisagno".