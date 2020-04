Franciosi: "La sindaca Ponzanelli sia coerente, allontani Iacopi dalla maggioranza"

Sarzana - Val di Magra - "Apprezziamo che la signora Ponzanelli, dopo la nostra denuncia pubblica, abbia preso le distanze da Emilio Iacopi. Non si può minacciare di fucilazione chi canta Bella Ciao, neanche per scherzo.

Siamo convinti anche noi che non si governi pubblicando sciocchezze.

Dalla sindaca di Sarzana, però, ci aspettiamo di più che il biasimo della signora Ponzanelli.

Nel suo ruolo le chiediamo di trarre le conseguenze dall’imbarazzo che le ha provocato la pubblicazione del meme.

Allontani il consigliere Iacopi dalla maggioranza, siccome le sue idee non sono quelle dell’amministrazione.

Differentemente deve trovare il modo di spiegare a tutti come Iacopi può continuare a rappresentarvi senza che ne condividiate le idee personali.

Per una volta le chiediamo coerenza vera".

Lo afferma Antonella Franciosi, coordinatrice provinciale di Italia viva La Spezia.