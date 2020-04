Francesco Ponzanelli a Nobili: "Spieghi a Sisti che controllo del territorio dipende da lei"

Sarzana - Val di Magra - Cara Nobili, non conosco il comandante Parmitano e me ne rammarico, credo che però quel puntino su Saturno che è stato intravisto sia lei , dato che non abbiamo più notizie su questa terra, e più precisamente a La Spezia, al consiglio provinciale. Come si dice a volte ritornano. Il mio intervento è molto semplice, non è un test per cosmonauti.Io sono intervenuto a difesa del mio territorio come Capogruppo Consiliare a Santo Stefano di Magra, e come Vicepresidente della provincia ho plauso all’intervento della Polizia Provinciale.

Dunque la provincia che lei tira per la giacca, e di cui ne è rappresentante, ha fatto il suo dovere. Questo le è chiaro? Bene. La situazione è diventata pubblica quando è stato riscontrato l’operato della provincia. La mia domanda, come abitante di Santo Stefano Magra, è la seguente: l’amministrazione comunale non sapeva niente? Non sa forse che per arrivare a Saliceti (comune di Vezzano Ligure) devono passare tutti i trasporti attraverso il comune di Santo Stefano Magra? Ecco il perché delle nostre domande.La provincia può fare i controlli, ma non gestisce i trasporti. Altra mia domanda lecita.Lei dice che conosco tutti e veramente mi dice che noi come movimento sosteniamo tutto e tutti, mi fa piacere. Mi permetta di porre una domanda a lei e al suo partito. Proprio perché conosco alcune persone (da lei citate), avrei dovuto far finta di nulla? O avrei dovuto sminuire l’articolo che il giornalista ha scritto in merito all’accaduto?

Forse sarà il vostro modus operandi, non il mio. Infatti ho semplicemente chiesto spiegazioni, con i termini dettati dall’emergenza, richiedendo un’informativa completa e riscontri oggettivi sulla situazione che si è determinata. Tutto questo per trasparenza, per una politica vicina alle persone, per informare l’ intera collettività. Le chiederei gentilmente di spiegare anche al Sindaco Sisti che il controllo del territorio comunale dipende anche, e soprattutto, da lei.



Francesco Ponzanelli

Capogruppo Consiliare Santo Stefano Popolare/Liguria Popolare