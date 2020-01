Frana di Vezzano, Michelucci: "Il paese non può restare isolato"

Sarzana - Val di Magra - "Vezzano non può restare isolato. La frana che ad oggi fa si che, in caso di allerta, il paese non sia raggiungibile, deve essere messa in sicurezza al più presto. Dato che la Provincia parla di un mese per l'arrivo delle risorse necessarie, propongo e chiedo che sia la Regione ad anticiparle, per poi rientrare del dovuto una volta introitato il finanziamento governativo. Un mese, in questa stagione, è un tempo troppo lungo. Basta un'allerta gialla e centinaia di cittadini dovranno fare i conti con l'isolamento. È una questione di sicurezza che non si discute. Ma credo che mai come in situazioni simili la solidarietà tra enti possa aiutare a superare tempistiche burocratiche incompatibili con le vite e le esigenze dei cittadini". Così in una nota il consigliere regionale Juri Michelucci (Italia viva).