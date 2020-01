Frana di Camisano, Insieme per Ameglia: "Bisognava attivarsi subito"

Sarzana - Val di Magra - Giampedrone a proposito della frana di Camisano e del conseguente senso unico alternato: "abbiamo condiviso con ANAS di emanare un nuovo sollecito ai privati proprietari" e, ancora, "in caso contrario, abbiamo pregato ANAS di attivarsi con un intervento in sostituzione". Come mai Giampedrone ha aspettato due mesi per pregare Anas? E come mai Anas per lo sciagurato taglio dei pini invece si è prodigata nel predisporre una perizia ed intervenire immediatamente dopo l'ordinanza del Sindaco quando bastava che lo "pregasse" semmai di chiudere la strada nei due giorni di allerta rossa o che si rifiutasse di spendere soldi pubblici per tagliare 62 piante sane? Apprendiamo poi che non è ancora stata predisposta una perizia a distanza di due mesi. Secondo noi bisognava attivarsi sin da subito per sollecitare Anas ad intraprendere tutte le iniziative volte ad eliminare il pericolo e ripristinare il traffico a doppio senso. In questa situazione si segnala il silenzio del Sindaco De Ranieri, oscurato ancora una volta da Giampedrone.”



Gruppo consiliare Insieme Per Ameglia