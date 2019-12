Foto di bambini delle elementari insieme a quella delle sardine, Pucciarelli: “Assessore si dimetta”

Sarzana - Val di Magra - "Trovo deplorevole utilizzare dei bambini per un argomento di carattere politico come ha fatto l'assessore del Comune di Castelnuovo Magra Cecchinelli. È opportuno che dia le dimissioni". Lo afferma la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, commentando il post pubblicato su Facebook (e poi rimosso) dall'assessore della giunta Montebello.



"Cecchinelli ha pubblicato sul social network una foto con degli alunni, evidentemente minorenni, per fare un post di carattere politico, visto che nel collage di foto ha inserito le sardine durante una manifestazione - prosegue Pucciarelli - Bisognerebbe innanzitutto capire se ha chiesto l'autorizzazione ai genitori dei bambini per pubblicare la foto. Ma a parte questo, è molto grave utilizzare degli alunni per un tema politico. Sarebbe opportuno che l’Assessore Cecchinelli rassegni le dimissioni".