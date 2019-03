Forza Nuova alla Lega: "Sarzana ha bisogno di aiuti alle famiglie, non di depravazione"

Sarzana - Val di Magra - "Mentre in altre parti d'Italia si combatte per la famiglia naturale e per l'abolizione della legge 194, a Sarzana si passa il tempo a lanciare "provocazioni". Sarzana, una città martoriata da degrado, droga, bande di stranieri che rendono in un vero e proprio far west il centro storico; una città di una bellezza e storia offesa dalle amministrazioni precedenti che l'hanno resa una discarica a cielo aperto e da quella odierna che, oltre a non fare nulla per la città, vorrebberlo addirittura peggiorarla". Forza Nuova bacchetta il Carroccio a proposito delle dichiarazioni del consigliere Eusepi: "Dal consiglio comunale è emerso che la miglior idea che sia venuta per risollevare l'economia della città sia quella di aprire un quartiere a luci rosse. Provocazione o no, si spera vivamente che non si peggiori ulteriormente la situazione. Aiuti alle famiglie, sostegno, lavoro, casa per gli italiani, vicinanza alle piccole imprese e agli artigiani e valorizzazione del territorio, Sarzana ha bisogno di questo, non della vostra depravazione".