Forza Italia, i big alla Trigola per il rilancio

Sarzana - Val di Magra - Forza Italia non è mai stata così in difficoltà, è vero, ma non molla. Nemmeno alla Spezia, dove tuttavia l'onda totiana è potente e ha i suoi natali. Un sintomo di vitalità da parte degli azzurri è arrivato ieri sera dal ristorante la Trigola di Ponzano superiore, dove oltre cinquanta tra militanti e simpatizzanti si sono riuniti a cena per dare un segnale, probabilmente il più classico dei 'Ci siamo'. E non mancavano nomi noti e notissimi: dai deputati liguri Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco all'ex vice presidente del consiglio regionale Luigi Morgillo, dal capogruppo spezzino Fabio Cenerini al suo compagno di banco Giacomo Peserico, dall'ex presidente della Provincia e sindaco di Follo Giorgio Cozzani al già primo cittadino di Brugnato Claudio Galante. Una reunion settembrina che guarda al rilancio del partito auspicando il commissario o i commissari provinciali, la cui nomina, trapela, sarà sollecitata dai parlamentari liguri forzisti Bagnasco e Cassinelli. Un passaggio necessario per ridare una struttura al partito sul territorio.