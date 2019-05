Fontana di Piazza Matteotti guasta da aprile, Mione attacca

L'ex presidente del consiglio comunale: "Vergognoso problema di decoro". L'assessore Campi: "Ricambi in ritardo".

Sarzana - Val di Magra - “Indovinate dove si trova questo splendido esempio di decoro urbano. Complimenti sindaco”. Con queste ironiche righe il consigliere comunale Paolo Mione ha postato su Facebook tre foto della fontana di Piazza Matteotti, cuore di Sarzana, nella cui vasca ristagnano rifiuti e acqua non esattamente trasparente. A chi lo ha punzecchiato, invitandolo a pensare a “cose più importanti” come le scuole, l'ex Pd ha rammentato le sue offensive proprio in materia di sicurezza degli edifici scolastici ai tempi dell'amministrazione Cavarra (“Ancora oggi ci sono ragazzi in scuole pericolose”, ha osservato), rincarando: “Il nuovo sindaco – così il capogruppo di Sarzana per Sarzana - riceve la fontana nella piazza principale della città perfettamente pulita. Oggi è ridotta in modo vergognoso, ma la colpa è dell’amministrazione precedente. Dai non scherziamo. Basterebbe un po’ di manutenzione. Prima la facevano ora non più. Il sindaco Ponzanelli prometteva decoro urbano, quello che si vede è un vergognoso problema di decoro”.



Nel dibattito innescatosi è intervenuta anche Barbara Campi, assessore ai Lavori pubblici. “La pompa di ricircolo e erogatore cloro sono guasti e da sostituire – ha scritto -. Ordine fatto a fornitore locale a fine aprile, data del guasto. Ad oggi la merce non è ancora arrivata. Abbiamo già sollecitato il fornitore e risposto a chi ha segnalato il problema via mail in Comune. Atteso rimontaggio prossima settimana”. Al vetriolo la replica di Mione: “Per pulire le schifezze nella fontana basta un retino. Incuria allo stato puro. Questo è il decoro promesso: non ci resta che piangere”.