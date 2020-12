Fontana a Ferti: "Si faccia un giro alla Batteria Chiodo o all'orto botanico"

Sarzana - Val di Magra - “Ho letto l'intervento dell'assessore Ferti e non posso fare a meno di evidenziare che quando risponde a mie osservazioni sul suo operato, non riesce a fare a meno di buttarla sul personale (QUI) senza rispondere nel merito". Inizia così la replica di Raffaella Fontana, consigliere di opposizione di Insieme per Ameglia, che sottolinea: "Comunque, restando nel merito, so bene che esistono finanziamenti statali stanziati dal Governo per l'aiuto alle fasce più deboli e spero che siano sufficienti. A dire il vero avrei avuto qualcosa da dire sulle modalità scelte per la richiesta dei contributi, ma non l'ho fatto unicamente allo scopo di evitare le polemiche.

In realtà chiedevo che il Comune facesse qualcosa di più. O meglio, semplicemente che facessse qualcosa. In particolare chiedevo che le risorse spese per le luminarie (ma non solo quelle) fossero utilizzate per un fondo di solidarietà a favore di famiglie e imprese.

Forse gli introiti della tassa di soggiorno che la Giunta De Ranieri ha introdotto, potevano essere impiegati per detrazioni fiscali, ad esempio sulla tari, a favore di operatori commerciali più colpiti dalla crisi. O no? Chiedevo poi che in ogni caso venissero coinvolte le associazioni e l'assessore ci conferma che non sono state coinvolte, ma semmai semplicemente informate. Ho insomma posto argomenti che forse meritavano una risposta meno superficiale, più rispettosa e, mi permetto di dire, più seria. Invece come al solito si è scelto, seguendo ovviamente lo stile dettato da Giampedrone, di svilire il dibattito buttandola in caciara scadendo nel cattivo gusto e scendendo sul personale. Questo purtroppo è il livello. Io consiglio all'assessore Ferti di dedicarsi di più ai veri problemi del turismo - che non hanno certo nulla a che vedere con le luminarie o a quattro spettacoli estivi - e magari di dare un'occhiata di persona alla situazione dei beni con valenza turistica di proprietà del Comune, di cui si è completamente disinteressata nei suoi cinque anni da assessore al turismo. E allora - conclude Fontana - approfitto per esortarla a farsi un giro alla Batteria Chiodo o all'Orto botanico oppure all'Ostello o ancora al Borgo. Sempre ammesso che sappia dove si trovano".