Fondi regionali, Sisti: "Nessuno escluso, agricoltori compresi"

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione Comunale di Santo Stefano Magra, nella persona della sindaca Paola Sisti, smentisce quanto dichiarato dal consigliere comunale Angelo Zangani, in merito all’esclusione degli agricoltori santostefanesi dal contributo economico a fondo perduto previsto dalla Regione Liguria per danni da Covid-19.



«Non è vero che i nostri agricoltori sono rimasti fuori dai fondi regionali perché la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, nella figura del commissario delegato, il Presidente Giovanni Toti, in data 30 luglio 2020 ha emesso il decreto 66/2020 che ha integrato l’elenco dei Comuni interessati dallo stato di emergenza relativo agli eccezionali esempi metereologici del 29 e 30 ottobre 2018, con i Comune di Viano Castello provincia di Imperia e di Santo Stefano di Magra provincia della Spezia – ha affermato la sindaca Sisti – Inoltre l’AC insieme a Coldiretti ha già sollecitato in Regione l’integrazione per il Comune di Santo Stefano anche per i fondi da danni economici da Covid-19, perché nessuno rimanesse escluso. Invito quindi il consigliere Zangani a riflettere prima di diffondere notizie fuorvianti e ad attendere le risposte in Consiglio. Le falsità creano danni di informazioni che fanno male soprattutto alla comunità.»