Fondi per la scuola, Ponzanelli: "Al Pd premio Nobel per la banalità"

Sarzana - Val di Magra - “Come sempre il Pd sarzanese si rivela con tenacia, perseveranza e convinzione il miglior sostenitore di questa Amministrazione e di Cristina Ponzanelli". Inizia così la replica di Luca Ponzanelli, capogruppo di Cambiamo! che prosegue: "Leggo della clamorosa rivelazione del PD sui 4 milioni ottenuti dalla nostra Amministrazione sulla Poggi-Carducci: sono fondi statali. (QUI) Complimenti, avete vinto il premio Nobel per la banalità. Lo diciamo da mesi, almeno da quando abbiamo annunciato questo percorso e il Pd ci accusava di vendere fumo. Il Pd dice anche, al contempo, che se quei fondi c’erano e prima sono stati incapaci di intercettarli al contrario di oggi, questa Amministrazione ha realizzato quel cambiamento positivo che i sarzanesi chiedevano e hanno votato. Proprio il Pd - aggiunge l'esponente di maggioranza - aveva infatti presentato un progetto neppure finito nella graduatoria finanziabile, modesto e inutile, di mera riduzione del rischio sismico per un plesso e per una palestra. È stato bocciato e ha perso un’opportunità per Sarzana. Cristina Ponzanelli ha ottenuto il finanziamento per una visione diversa: una scuola nuova, moderna, efficiente e che possa essere modello per la Liguria e per l’Italia. Ha vinto un bando, mostrando nei fatti il cambiamento che Sarzana aveva bisogno. Insomma, avete spiegato meglio di chiunque altro ciò che il PD poteva fare e per incapacità non ha fatto, al contrario di Cristina Ponzanelli. Grazie al Pd per la conferma.”