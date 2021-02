Fondi per l'alluvione 2018, soddisfazione della Lega

Sarzana - Val di Magra - Soddisfazione da parte dei consiglieri comunali della Lega di Sarzana, Ameglia, Arcola e Vezzano per il piano di riparto dei fondi di Protezione Civile per il 2021, che per la provincia della Spezia ammontano in totale a circa 17 milioni di euro di interventi. “Grazie al lavoro svolto in sinergia dal presidente della Regione Giovanni Toti, dall’assessore Giacomo Giampedrone e dal presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei arriveranno risorse fondamentali per far fronte ai danni provocati dalla terribile ondata di maltempo che ad autunno 2018 colpì anche il nostro territorio”, commentano i consiglieri comunali della Lega di Sarzana Lucia Innocenti e Giovanna Colaiacomo, di Ameglia Alessio Frati, di Arcola Maurizio Gatti e di Vezzano Jacopo Ruggia e Carlo Tangerini.



“Gli interventi per la difesa del suolo e la riduzione del rischio idrogeologico riguarderanno in particolare: a Sarzana il raddoppio dell’idrovora di Marinella, per 2 milioni e mezzo di euro; ad Ameglia la realizzazione di un’opera di difesa dal moto ondoso dell’approdo turistico di Bocca di Magra, per 1 milione di euro; ad Arcola l’arginatura e messa in sicurezza del fiume Magra a Battifolo e Romito, per 5 milioni 800 mila euro; infine a Vezzano un intervento per scongiurare le ripetute esondazioni del canale Molinello in località Prati, per 345 mila euro – concludono i consiglieri comunali della Lega – Non possiamo che esprimere la nostra massima soddisfazione per l’attenzione al nostro territorio dimostrata ancora una volta dalla Regione e dal presidente del Consiglio regionale Medusei”.