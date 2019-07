Fondazione Carispezia paga il risanamento dell'atrio comunale

Sarzana - Val di Magra - L'atrio di Palazzo Roderio, sede del Comune di Sarzana, e spesso sede di mostre ed eventi culturali – durante il Festival della Mente ospita la frequentatissima libreria della manifestazione – si rifarà presto il look. Da tempo infatti le infiltrazioni d'acqua, provenienti probabilmente dal dal terrazzino del piano superiore che si affaccia su piazza Matteotti, ne hanno pesantemente danneggiato la parte vicina al portone d'ingresso dove ampie macchie di muffa non rappresentano certo il miglior biglietto da visita per cittadini e turisti che entrano in Comune. Grazie ad un finanziamento di 30mila euro erogato dalla Fondazione Carispezia però il Comune potrà finalmente provvedere al risanamento dell'atrio per il quale è già stato affidato l'incarico professionale all'architetto Gian Paolo Antognetti per la redazione del progetto esecutivo.



Il contributo di Carispezia è stato anche inserito nella variazione al bilancio di previsione discussa ieri pomeriggio dal consiglio comunale che approvato le due delibere contenti anche i 75mila euro della Regione Liguria per il ripristino degli arenili, la sovvenzione del Ministero dell'Interno (41mila euro) per il progetto Spiagge Sicure, i 47mila euro per sanare morosità incolpevoli e altri 56mila euro per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione. Le due delibere, inizialmente previste insieme, sono state poi votate in due separate votazioni (fra le polemiche di una parte dell'opposizione che avrebbe voluto valutare singolarmente ogni voce). Al termine entrambe sono passate nonostante il voto contrario di Pd e Articolo 1 (astensione M5S) nel primo caso e astensione Pd e Articolo 1 (M5S favorevole) nella voce riguardante il contributo Carispezia.