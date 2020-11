FdI: "A differenza del passato Pizzuto avrà un partito che potrà aiutarlo nella sua azione politica"

Sarzana - Val di Magra - "Nessuna meraviglia nel leggere gli appunti regalati alla cronaca di una consigliere di minoranza riguardanti Fratelli d’Italia Sarzana; in questi anni la consigliere ci ha abituato a dare minimi segnali di sé e politicamente insignificanti, come quest’ultimo dove mette in parallelo la sua traversata verso una eterogenea e indefinita opposizione con lo spostamento del consigliere Pizzuto". I coordinatori di FdI Parodi e Andrei rispondono così a quanto affermato due da Fioretta Mazzanti che in un post su Facebook aveva parlato in proposito di "Richiamo delle portone".

"Con la sua adesione al gruppo di Fratelli d’Italia - prosegue invece la nota - Andrea è rimasto in maggioranza, coerente col mandato ricevuto alle elezioni, a sostegno dell’amministrazione che ha sostenuto da sempre e contribuito a formare. A differenza che in passato, però, avrà in Fratelli d’Italia un partito che potrà aiutarlo nella sua azione politica a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Dal suo canto, FdI è orgogliosa di poter affiancare al Presidente Carlo Rampi un uomo di chiaro spessore morale, culturale e politico, in grado di rappresentare al meglio le tesi del Partito e dare maggior forza e incisività alle nostre proposte nel suo incarico di Capogruppo all’interno del consiglio comunale di Sarzana"