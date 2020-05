Fase 2, Eretta: "Dal Governo idee confuse sulla ripresa del sistema produttivo"

Sarzana - Val di Magra - “Le norme di contenimento e la chiusura del sistema produttivo sono stati necessari per fermare l’ondata di diffusione del Covid19, e ancora a lungo dovremmo convivere con questo virus, consapevoli che le nostre abitudini non torneranno più quelle di prima per molto tempo. L’imperativo, adesso, deve essere inaugurare una progressiva ripresa delle attività nel rispetto della massima sicurezza sanitaria possibile. Tuttavia, dal Governo provengono idee confuse e mancano linee guida ministeriali adeguate a tutelare e spronare la ripresa del sistema produttivo". Lo afferma il vicesindaco di Sarzana ed esponente della Lega Costantino Eretta, aggiungendo: "Non è accettabile che i piccoli commercianti e le imprese debbano ingegnarsi da sole e a proprie spese per igienizzare e garantire a lavoratori e avventori un ambiente sicuro, quando dovrebbe essere lo Stato a emanare linee guida semplici ed efficaci per riaprire in sicurezza. Un tale provvedimento andava fatto già da tempo, per dare al sistema produttivo modo di adeguarsi, anziché navigare a vista come è stato fatto finora. Del resto se a causa della crisi mancherà, nei prossimi anni, il gettito fiscale e caleranno drasticamente i consumi, diventerà difficile anche sostenere un servizio pubblico adeguato al bisogno dei cittadini, in un Paese dove la miseria è già dietro l’angolo per molte famiglie e lo spettro dell’austerità europea già fa capolino per il 2021".



"Sarebbe opportuno prevedere allora, per il 2020 in cui vige un regime di straordinarietà, un anno bianco fiscale, così da poter ripartire l’anno prossimo con un sistema produttivo che non sia stato strozzato da debiti e dalle tasse nella seconda metà dell’anno. Lo Stato calmiera le mascherine e fa bene, ma avrebbe dovuto organizzare una linea di produzione e distribuzione efficiente, anziché riversare la spesa sulle spalle dei piccoli commercianti che magari, poche settimane fa, hanno acquistato quelle mascherine pagandole dieci volte tanto.

Insomma - conclude Eretta - da amministratore locale sono assai preoccupato, soprattutto perché vedo che gli stessi Comuni, a causa dei tortuosi provvedimenti governativi non hanno più la possibilità di spendere quelle cifre che erano state impegnate a bilancio per interventi contro la povertà”.