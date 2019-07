Fantini in difesa dei progetti di vita indipendente destinati ai disabili in Val di Magra

Sarzana - Val di Magra - "Diversi argomenti trattati ieri sera in Consiglio Comunale hanno avuto origine da nostre iniziative e hanno avuto esito che riteniamo molto positivo". Esordisce così Andrea Fantini, consigliere comunale di Italia in Comune a Luni, nel suo intervento in merito alle ultime pratiche discusse.



"Un argomento certamente molto delicato è quello affrontato dalla nostra Mozione sui contenuti e le potenziali conseguenze di una delibera n. 72 di A.li.sa. la super Asl ligure, un atto che modifica sostanzialmente la gestione dei contributi per i progetti di vita indipendente destinati ai disabili. Nel nostro Distretto socio sanitario sono attivi alcuni progetti, che stanno ottenendo risultati di ottimo livello e - prosegue Fantini - che, a detta dei responsabili, potrebbero essere ridotti o addirittura interrotti in conseguenza di questa scelta dell'amministrazione regionale. La nostra preoccupazione principale è quella di capire se prima di una tale drastica revisione, fosse stata eseguita una precisa analisi medica, psicologica e sociale sulle conseguenze che l’interruzione, o modifica, di questi progetti potrebbe portare ai cittadini che ne sono fruitori e abbiamo chiesto che l'amministrazione Silvestri si facesse carico di questa verifica.



In secondo ordine abbiamo chiesto di intervenire, presso i Comuni del distretto, perché suppliscano economicamente, se necessario, in caso di interruzione o riduzione dei finanziamenti da parte della Regione per questi progetti.



La nostra mozione è stata approvata all'unanimità e, considerato anche l'impegno preso dall'Assessore regionale Sonia Viale di non interrompere alcuno dei progetti attualmente attivi, ci aspettiamo che ciò accada, contrariamente a quanto fino a ora comunicato alle famiglie dei fruitori.



Naturalmente vigileremo perché ciò accada.