Fai il bullo? Niente scuolabus per una settimana

Sarzana - Val di Magra - Il consigliere comunale Gianluca Maggiari (Sarzana Popolare) ha proposto a tutti i gruppi di maggioranza di verificare se esiste un regolamento per il servizio del trasporto scolastico ed in caso affermativo di introdurre in esso un articolo che preveda il divieto per i bulli di utilizzare lo scuolabus per una settimana in caso di episodi reiterati di molestie. "Questo può essere un modo per contrastare la maleducazione di alcuni ragazzi in classe e sul bus - spiega l'amministratore sarzanese - Può essere, altresì, un modo per sensibilizzare le famiglie su un problema che riguarda ormai molti istituti". In particolare il consigliere di Sarzana Popolare propone di introdurre nel regolamento un avviso alle famiglie in cui si spiega che in caso di episodi di bullismo di cui sono responsabili i figli i genitori riceveranno prima un avvertimento verbale, poi un avviso scritto e infine il divieto per un tempo limitato all'utilizzo dello scuolabus comunale. "Una specie di daspo per i studenti indisciplinati che si comportano male che disturbano i compagni di classe o l'autista", conclude Maggiari.