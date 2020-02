Ex cava della Brina, Zangani chiede la convocazione della Commissione territorio

Sarzana - Val di Magra - Doppia richiesta della convocazione della Commissione territorio da parte del consigliere comunale santostefanese Angelo Zangani, esponente socialista tra le file di Santo Stefano Viva. Da un altro c'è la richiesta di convocazione, rivolta al presidente della Commissione Salvatore Stelitano (consigliere di maggioranza di Italia Viva), in relazione a un'interpellanza presentata a fine 2018 da Zangani stesso riguardante “problematiche sollevate dalla Consulta di Madonnetta” su Via Volta, Via Don Ravini e Via Fonda. Zangani, nella richiesta di convocazione, ricorda che l'assessore Giannarelli aveva “asserito che le problematiche sollevate sarebbero state in breve tempo risolte a cominciare dell'illuminazione in Via Don Ravini, dall'allargamento del ponte sul Canale Lunense, dal parcheggio di Via Fonda con la cabina elettrica non ancora realizzata. Da questo ultimo punto ne consegue che le abitazioni civili sono ancora alimentate da corrente di cantiere”. L'esponente socialista vuole quindi una Commissione alla presenza dei tecnici per valutare il da farsi per risolvere i nodi sopra menzionati. L'altr richiesta di convocazione riguarda invece la riambientalizzazione della ex Cava della Brina. Qui Zangani ricorda che “a seguito della Commissione appositamente istituita per il controllo dell'attività di riambientalizzazione […] il sindaco (Paola Sisti, ndr) si era impegnato a informare il consiglio. Da parecchio nessuna informazione in merito è pervenuta”. Commissione quindi chiesta per fare il punto della situazione, anche qui alla presenza dei tecnici.