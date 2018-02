Ex cava, Sisti: "Situazione sotto controllo, Lazzoni continua a strumentalizzare"

Sarzana - Val di Magra - Prosegue a Santo Stefano il botta e risposta tra il consigliere di maggioranza Paola Lazzoni e il sindaco di Santo Stefano Paola Sisti. Il tema è la reambientalizzazione della ex Cava della Brina.

"Se volessimo nascondere qualcosa - dichiara il sindaco Paola Sisti dopo l'ultimo intervento del consigliere Lazzoni (QUI) - non faremmo controlli costanti e approfonditi né illustreremmo senza problemi la cronistoria dell'intervento di reambientalizzazione. L'attività di monitoraggio, svolta in accordo con la Procura, ha fin qui dato risultati congrui, con valori entro i parametri. La Municipale è andata anche presso il sito di Inerteco, la ditta che conferisce i materiali, per controllare le altezze dei cumuli, e tutto è risultato in regola. Ciò non significa che ci fermeremo: le verifiche andranno avanti. Quello che proprio non capisco né accetto è che il consigliere Lazzoni dica che la situazione è fuori controllo: non è vero. Il suo è un racconto strumentale innescatosi per ragioni di ripicca politica".