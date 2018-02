Ex cava Brina, Lazzoni: "Tranquillità Sisti è sconcertante"

Sarzana - Val di Magra - Ormai ho imparato che quando si accusa di strumentalizzazione è perché non si hanno argomenti validi a supporto di una smentita.

La tranquillità del Sindaco (QUI la nota del primo cittadino Paola Sisti) è sconcertante; un po’ come la era il 6 Settembre 2016 circa lo stato delle scuole; peccato che i fatti successivi abbiano parlato per lei.

Punto primo: in Commissione si è riferito di un controllo a sorpresa eseguito a fine novembre ad iniziativa Polizia Municipale e Carabinieri Forestali, con prelievo di campioni ad opera di Arpal, la stessa con la quale la stessa Sindaca ebbe a discutere qualche tempo fa in replica all’affermazione per la quale Santo Stefano non sarebbe l’”ombelico del mondo”.

Punto secondo: invito i cittadini interessati a richiedere la registrazione streaming della seduta della Commissione per comprendere appieno cosa si è riferito circa il “panettone”. Lo stesso sarebbe stato giustificato come una situazione provvisoria nella speranza dell’impresa attuatrice che venisse approvata la variante menzionata ma nessuno dei tecnici addetti ed incaricati hanno successivamente verificato che fosse stato rimosso! Tant’è che alcuni membri della Commissione hanno richiesto un intervento immediato di verifica; allo stesso modo, nessuno ha preso provvedimenti accontentandosi della sopra citata giustificazione di provvisorietà ed il che, a mio avviso, è grave.

Punto terzo: la variante di cui si è parlato è “una variante nella variante”, rigettata, e meno male, poiché appunto difforme dalla originaria. Ciò a dimostrazione che sulla questione cava c’è da stare poco tranquilli dal momento che è probabile che verrà ripresentata ed approvata con superamento dei motivi “formali”.

Rigetto al mittente ogni accusa di strumentalizzazione che, semmai, se c’è stata deve essere collocata in periodi ben diversi (elettorali) e non certo a carico della sottoscritta.



Paola Lazzoni

Consigliere Comunale

Santo Stefano di Magra