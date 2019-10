Ex Vaccari, 167mila euro per portare via le terre inquinate

Sarzana - Val di Magra - Ex Ceramica Vaccari al centro dell'ultimo consiglio comunale di Santo Stefano di Magra. Nel mirino, in particolare, l'area – da tempo resa inaccessibile – dove sono presenti capannoni con coperture in amianto e terre da bonificare, attualmente coperte e incapsulate per evitare brutte sorprese. Il consiglio ha approvato con i voti della maggioranza un ordine del giorno da quest'ultima proposto che impegna Palazzo civico a “integrare il Piano operativo di bonifica esistente con costi di bonifica dell'amianto presente e trascriverne nuova stesura presso la conservatoria del registro immobiliare”, a “chiedere l'avvio delle procedure di incanto con sollecitudine valutando eventuali azioni amministrative e/o legali in tal senso”, infine a proseguire con le indagini sulla presenza di fibre di amianto nell'area Vaccari e circostanti. Come spiegato dal consigliere Nicla Messora (Santo Stefano Viva), che ha presentato il documento, “aprire una procedure di incanto è l'idea suprema per sbloccare la situazione”. In altre parole attivarsi perché si faccia l'asta del bene, che è privato, proprietà della fallimentare Ceramica ligure. Dall'opposizione il consigliere Paola Lazzoni, che assieme a Emilio Ratti (anch'egli del gruppo Insieme per voltare pagina) si è astenuta sull'odg della maggioranza, aveva a sua volta presentato un documento, poi bocciato, in cui si chiede a sindaco e amministrazione di attuare con urgenza e senza procrastinazioni la bonifica delle aree procedendo in danno della società. “La bonifica è un obbligo puntuale ma non è ancora stata intrapresa, non sono stati rispettati quelli che sono i tempi ragionevolmente dettati dalla necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità”, ha incalzato l'ex consigliere di maggioranza.



La sindaca Pd Paola Sisti ha spiegato come ci si muova tra due poli: “Da un lato il fondamentale tema della tutela della salute pubblica, dall'altro il rischio del dissesto finanziario”. Legato, quest'ultimo, a un'eventuale bonifica integrale intrapresa da Palazzo civico in luogo e in danno della proprietà. “Vogliamo fare di tutto – ha continuato – perché per i danni paghi chi li ha provocati. Naturalmente sento sulle spalle il peso della tutela dei cittadini ma anche quello di continuare a garantire servizi e investimenti”. Con la consapevolezza che l'area oggetto di dibattito, ha continuato la prima cittadina, “oggi è del tutto in sicurezza. È stata recintata, sono stati messi i sigilli, nessuno può entrare se non con il permesso del giudice. E grazie a un finanziamento regionale da 167mila euro che siamo riusciti a ottenere, porteremo via le terre inquinate”. Sisti ha poi ricordato l'avvio del monitoraggio delle fibre di amianto, sul quale Lazzoni ha sollevato perplessità: “I risultati della prima indagine hanno detto che i valori sono ben al di sotto dei limiti di legge. Confermo che ripeteremo e intensificheremo il monitoraggio, anche con condizioni atmosferiche differenti”, ha affermato la sindaca, che ha infine rimarcato l'auspicio che “il giudice fallimentare operi perché si tenga l'asta con la speranza che si trovi un compratore”. Un compratore che abbia la risorse per attuare la completa bonifica del bene.



B.M.