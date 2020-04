Eurogruppo, Iacopi: "Tedeschi e olandesi vanno bombardati"

Sarzana - Val di Magra - “Dopo aver sentito le notizie ai Tg sono ancora più convinto che tedeschi e olandesi vadano bombardati per come ci trattano”. Non va per il sottile il consigliere comunale capogruppo della Lega di Sarzana Emilio Iacopi il quale con un post su Facebook si è scagliato duramente contro i due paesi che nei giorni scorsi si erano opposti all'ipotesi di aiuti europei all'Italia per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Iacopi non è nuovo a prese di posizioni sanguigne, dentro e fuori dai social network. Intanto in serata l'Eurogruppo ha raggiunto l'accordo sul documento economico che metterà in campo tutti gli strumenti necessari per contrastare l'emergenza.