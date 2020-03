Esordio in consiglio comunale per Lucia Innocenti: "Bene dei cittadini prima di tutto"

Sarzana - Val di Magra - “Sono nuova in politica e sono un po' preoccupata per l'impegno che dovrò assumermi ma garantisco fin d'ora che mi impegnerò per conoscere a fondo realtà, problematiche e necessità di Sarzana”. Esordio in consiglio comunale ieri sera per Lucia Innocenti, appena subentrata in maggioranza fra le fila della Lega al posto della dimissionaria Cristina Podestà.

“Ritengo – ha sottolineato che imparzialità e bene comune dei cittadini siano gli scopi che ci riuniscono qui e mi auguro che al di là dei partiti di appartenenza si possa collaborare per dare fatti e non parole ai cittadini”.



“A nome della città do' il benvenuto a Innocenti che sono certa sarà rappresentare al meglio questa istituzione – ha affermato il sindaco Ponzanelli – e ringrazio Cristina Podestà per la professionalità e il lavoro svolto, ma anche per il grande senso di responsabilità visto che quando si è accorta di non riuscire più ad adempiere al suo ruolo ha scelto di fare un passo indietro dimostrando la grande considerazione verso questa istituzione”.