Esordio in consiglio comunale per "In azione per Sarzana", aggiornate le commissioni

Sarzana - Val di Magra - Si è formato ufficialmente in apertura del consiglio comunale odierno il nuovo gruppo “In azione per Sarzana” composto da Paolo Mione e da Fioretta Mazzanti, recentemente passata dalla maggioranza all'opposizione. Una formalizzazione che non è stata seguita dalla consueta presentazione dato che nei giorni scorsi – come ha sottolineato lo stesso Mione - “E' stata data sufficiente notorietà al fatto”.

I lavori del consiglio sono quindi proseguiti con l'aggiornamento delle commissioni consiliari, da oggi così composte:



Affari Istituzionali

Maggiari, Ponzanelli, Innocenti, Rampi, Castagna, Casini, Mione, Giorgi, Raschi.



Servizi alla persona

Precetti, Avidano, Colaiacomo, Rampi, Castagna, Casini, Mazzanti, Giorgi, Raschi



Assetto territorio

Pizzuto, Spilamberti, Innocenti, Rampi, Lorenzini, Casini, Mazzanti, Giorgi, Raschi



Bilancio

Maggiari, Ponzanelli, Colaiacomo, Rampi, Lorenzini, Casini, Mione, Giorgi, Raschi