Esordio del M5S, Nioi: "Vogliamo migliorare il Castelnuovo"

Presentata alla presenza di deputati, senatori e consiglieri regionali la lista che correrà per la prima volta alle amministrative. Salvatore: "Siamo una grande comunità di cittadini".

Sarzana - Val di Magra - “Non siamo professionisti della politica ma semplici cittadini che vogliono impegnarsi per migliorare il nostro comune”. Così Patrizia Nioi, prima candidata sindaco di Castelnuovo Magra che in serata al Ciacco Cafè ha presentato la propria lista per le amministrative del prossimo 26 maggio. Parole le sue precedute da un ringraziamento alla famiglia che nei giorni scorsi ha vissuto con lei un gravissimo lutto, ma anche ai tanti esponenti liguri del Movimento arrivati per l'occasione. “Vogliamo essere la fiammella del M5S in questo Comune – ha sottolineato la candidata – siamo un gruppo nato da poco ma coeso, perché non è semplice metterci la faccia: i cittadini si lamentano delle cose che non vanno come il Centro Commerciale o la Cava Filippi, temi per noi importantissimi, ma alla fine ognuno pensa a sé e al proprio tempo che è sempre poco. La nostra forza – ha concluso – è quella di essere tutti cittadini di Castelnuovo, anche non autoctoni, ma legatissimi a questo territorio”.



Parole di sostegno e incoraggiamento sono arrivate a Nioi e al suo gruppo, anche dalla senatrice genovese Elena Botto, che ha ricordato: “La nostra esperienza nasce all'attivismo con l'obiettivo di cambiare il paradigma della politica. È importante avere una rappresentanza in Comune e una candidata coraggiosa come Patrizia, rappresentante dei cittadini onesti”. Il deputato Roberto Traversi ha invece ricordato: “Portare avanti questo simbolo è un sacrificio importante, dovete farlo con orgoglio e onore. Grazie a voi che ci mettete la faccia e tenete accesa la fiammella del Movimento anche nei comuni più piccoli”. Guarda invece alle prossime elezioni europee il giovane Marco Mes che sarà candidato per la Liguria: “Siamo qui per sostenervi perché sappiamo quanto sia difficile rappresentare il M5S nei piccoli comuni e vogliamo ringraziarvi per il vostro coraggio. Facci parte della “Generazione Erasmus”, credo molto nell'Europa ma non in quella attuale. Dobbiamo portare avanti le sfide dell'economia e della green economy facendoci rispettare”. “La differenza fra noi e loro - ha proseguito il consigliere regionale Marco De Ferrari – è che noi siamo l'unica forza politica in grado di portare i cittadini nelle istituzioni puntando su etica, onestà e democrazia diretta e partecipata”. “Noi siamo una grande comunità di cittadini – ha ribadito la capogruppo in Regione Alice Salvatore – che si sono stancati che vogliono riportare ordine e giustizia dentro le istituzioni. Stiamo facendo il possibile per contrastare la criminalità organizzata in Liguria e siamo al vostro fianco”.

Infine, dopo il saluto di Tiziano Pucci (candidato sindaco a Vezzano) le parole di Paolo Andrani, consigliere comunale di Luni che ha rivolto un pensiero a Diego Rolla, storico attivista M5S di Castelnuovo mancato un anno fa.



La lista M5S Castelnuovo - Patrizia Nioi sindaco

Ketti Ambrosini, Michela Bernardi, Federico Bianchi, Davide Cottone, Angelo Raffaele D'Antuono, Stefano Franceschini, Umberto Marcomeni, Mario Puccetti, Andrea Telleschi, Teresa Terracciano, Eleonora Violano.