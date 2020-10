Eretta a Natale: "La pubblicazione della foto era autorizzata dal paziente. Come tutte le altre volte"

Sarzana - Val di Magra - "La pubblicazione della fotografia era autorizzata dal paziente e non accetto questo attacco alla mia professione". Costantino Eretta, medico e assessore alla Sanità del Comune di Sarzana, replica così al consigliere regionale Davide Natale che lo aveva accusato di aver esibito in un post su Facebook l'immagine di un paziente per dimostrare l'eccellenza delle cure fornite al San Bartolomeo di Sarzana, denotando però, sempre secondo Natale, una mancanza di rispetto (clicca qui).

"Il consigliere regionale mi ha rivolto un attacco come professionista e non come politico. Ribadisco che il paziente aveva autorizzato la pubblicazione della fotografia, come ho fatto molte altre volte con altri casi seguiti. Infatti chi mi conosce sa bene che sono solito mettere sui miei canali social fotografie (autorizzate!) dei miei pazienti all’inizio e alla fine della terapia. Basta vedere i commenti di altri miei pazienti, dei colleghi e delle associazioni fatti spontaneamente in mia difesa per vedere che non ho fatto nulla di irrispettoso né bizzarro. Sentire parlare di “esibire” riferito a un paziente è qualcosa di rivoltante per cui il consigliere regionale si dovrebbe scusare", conclude Eretta.