Eretta a Casini: "Servizi sociali sono sempre attivi, nessuno sarà lasciato indietro"

Sarzana - Val di Magra - "Ho grande rispetto delle opposizioni ma è triste in questo momento elemosinare un po' di visibilità parlando a sproposito riguardo ad un settore d'eccellenza come i nostri servizi sociali, che sta lavorando benissimo nonostante l'emergenza sanitaria". Il vicesindaco di Sarzana Costantino Eretta risponde così alla capogruppo di Italia Viva Beatrice Casini che ieri aveva sollecitato l'operatività dei servizi sociali comunali in questo momento di difficoltà.

"Abbiamo sempre assistito le persone in difficoltà. Lo smart working sta funzionando ottimamente. Tra poco ci sarà anche un numero a cui i cittadini potranno rivolgersi. Non da ultimo abbiamo assistito un cittadino in difficoltà per trovargli un alloggio. Insomma: tutti i servizi sono attivi e lo saranno nei limiti imposti dal quadro normativo emergenziale a cui siamo soggetti. Siamo pronti ad affrontare le difficili settimane che verranno con il massimo della competenza e del senso di sacrificio, che tutti i nostri operatori possiedono. La popolazione può esserne certa. Nessuno - conclude - sarà lasciato indietro".