Eretta: "Vaccinazioni anche per i disabili che non sono nelle strutture"

Sarzana - Val di Magra - “Condivido l’appello della nostra senatrice Stefania Pucciarelli, la cui sensibilità verso temi come questo è nota, riguardo alle vaccinazioni per le persone disabili. Purtroppo ad oggi il piano vaccinale del Ministero esclude dalle prime vaccinazioni i disabili che non si trovano in strutture sanitarie assistenziali o nelle residenze sanitarie per disabili. Infatti, il piano del Ministero che prevede da Febbraio soltanto la vaccinazione di disabili ospiti di strutture, dei cosiddetti caregiver e di altre categorie fragili, non puo’ lasciare indietro quei disabili che non appartengono a questo circuito e che, tuttavia, sono altrettanto fragili dei primi. Il sostegno alle persone disabili è uno dei punti fermi del programma della Lega nel sociale, e non possiamo accettare in silenzio questa, ennesima, decisione sbagliata di un governo che finalmente è al capolinea”. Cosi’ in una nota Costantino Eretta, vicesindaco leghista di Sarzana con delega al welfare.